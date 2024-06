Georgisches Portal: Kiteishvili soll neuen Vertrag bei Sturm haben

Bevor Kiteishvili nun mit Georgien zur EURO fliegt, dürfte er laut georgischem Portal "Geo Team" für weitere zwei Jahre plus Option auf ein drittes unterschrieben haben. Im Vertrag steht eine Ausstiegsklausel. Ein Wechsel im Sommer ist also nicht ausgeschlossen.

Für Meister Sturm wäre sein Bleiben in Hinblick auf die nächste Saison viel wert, immerhin starten die Steirer in der neuen Gruppenphase der Champions League. Nach Sportchef Andreas Schicker könnte nun ein weiterer Baustein zum Erfolg an der Mur bleiben.