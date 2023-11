Sturm atmet nach Derbysieg auf: "GAK hat uns am Leben gelassen"

GAK-Stürmer Michael Cheukoua, für einige der beste Angreifer am Platz, betonte: „Das sind die Spiele, für die man lebt und die ich liebe. Ich möchte zukünftig noch mehr solche Spiele erleben.“ Das Projekt Bundesliga-Aufstieg ist auf Schiene. Der Vorsprung des überlegenen Tabellenführers auf Verfolger Bregenz beträgt acht Punkte. Die nahe Zukunft heißt für den GAK 1902 vorerst aber nicht Salzburg, Rapid oder Sturm, sondern Stripfing, Floridsdorf und Kapfenberg. Sturm trifft am Sonntag in Linz auf Verfolger LASK, ehe in der Europa League am Donnerstag in Bergamo Atalanta wartet.