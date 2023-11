Bayern-Debakel im DFB-Pokal: Wie sich die Münchner blamierten

Der FC Bayern München hat mit dem 1:2 beim Drittligisten Saarbrücken eine Riesenblamage im DFB-Pokal abgeliefert, die der deutsche Rekordmeister bis zum Bundesliga-Kracher am Samstag in Dortmund abschütteln muss. Hinzu kommen verschärfte Personalsorgen, denn Innenverteidiger Matthijs de Ligt erlitt am Mittwoch eine vorerst noch nicht genau diagnostizierte Knieverletzung.