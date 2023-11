Nach Derby-Randalen: Sicherheitsgipfel in Graz, Polizei ermittelt

Bei den Ermittlungen geht es unter anderem auch um einen Mann, der als Einpeitscher vor dem Sturm-Fanmarsch von der "Gruabn" zur Liebenauer Merkur-Arena aufgetreten sein soll. Nach dem Überfall auf den GAK-Fanartikel-Stand und dessen PlĂŒnderung nutzten etliche Personen bauliche SchwĂ€chen des Stadions, um mit AnhĂ€ngern der Gegenseite aneinander zu geraten.

Grazer Polizei verhinderte SchlÀgereien

Dutzende Polizisten verhinderten PrĂŒgeleien der AnhĂ€nger, ein Polizist wurde verletzt. "Fans" hatten zuvor seitliche Absperrungen in den PublikumsrĂ€ngen ĂŒberwunden, ein Sturm-Fan stĂŒrzte dabei in den Stadiongraben und verletzte sich schwer.

Nach dem Spiel ging das "Match" der "Fans" weiter: Am Weg in die Innenstadt kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen "Roten" und "Schwarzen". Es marschierten bis zu 200 Sturm-AnhĂ€nger stadteinwĂ€rts und gingen immer wieder auf einzelne GAK-Fans los, was zu Körperverletzungen und SachbeschĂ€digungen fĂŒhrte.

Zudem griffen wÀhrend dieses Marsches Sturm-"Fans" Polizisten mit Pfefferspray an. Ein Beamter trug dabei eine Augenverletzung davon. Gesamt waren acht Verletzte zu bilanzieren, darunter zwei Polizisten.