Stadion in Kapfenberg wird wegen SS-Vergangenheit umbenannt

Das Historikerkommissionsmitglied Heimo Halbrainer sagte, dass er nachvollziehen könne, dass Kapfenberg bei den Aberkennungen nicht "vorpresche". Fekete habe schließlich nicht nur von der Stadt, sondern auch vom Land Steiermark und der Republik Österreich Auszeichnungen für seine Aktivitäten erhalten, die ihm nicht aberkannt werden.

Auch das Land Steiermark reagiert

Eine Gesetzesnovelle des Landes Steiermark soll eine Aberkennung des Ehrenzeichens und des Ehrenringes künftig ermöglichen. "Es ist ein wichtiger Schritt, klare Regeln zu schaffen, Ehrenzeichen des Landes nicht nur widerrufen, sondern auch posthum aberkennen zu können. Insbesondere, wenn es um nationalsozialistische Verbrechen geht. Wer sich schuldig gemacht hat, darf kein Ehrenzeichen des Landes tragen", teilte der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in einer Aussendung am Montag mit.

In Anlehnung an die Neuregelungen des Bundes des Ehrenzeichengesetzes soll somit Personen mit führender Rolle unter anderem in der NSDAP, der SS oder der SA die Ehrung aberkannt werden.