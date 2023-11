Hass, Gewalt: Sturm greift nach dem schwarzen Derby-Tag durch

Vor allem vorher tat sich einiges, das im Sport nichts verloren hat: Sturm-Anhänger stürmten in Richtung GAK-Fansektor und räumten einen mobilen Fanshop ab. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei wurde wohl Schlimmeres verhindert.

Böses Vorspiel

Die schwarz-weißen Fans trafen sich vor dem Spiel in der Gruabn, um gemeinsam zum Stadion zu marschieren. Die Ansprache dort heizte die Stimmung mehr und mehr auf. Vor allem die Worte, die dabei gewählt wurden, sind vor allem in Kriegszeiten geschmacklos und entbehrlich dumm. Hier auch das Video in der Kleinen Zeitung.