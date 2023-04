Sturm fixiert Final-Kracher gegen Rapid: "Wird ein Riesen-Spektakel"

Allerdings müssen die Oberösterreicher im Cup weiter seit 1965 auf den zweiten Coup warten. "Es hat sich keine der beiden Mannschaften eine Niederlage verdient", sagte LASK-Profi Peter Michorl nach einer "extrem attraktiven Partie". Im Vergleich zum zweiten Halbfinale Rapid gegen Ried am Vortag (2:1) sei das Spiel "100 zu 1" gewesen. Am Ostersonntag (17 Uhr) stehen sich die beiden Teams in der Liga erneut gegenüber, dieses Mal in Linz.

"Es war ein super Fußball-Abend", sagte Ilzer nach dem gewonnen Cup-Fight, aber schon bei der Ehrenrunde und dem Steiermark-Lied sei ihm schon das Spiel am Sonntag durch den Kopf gegangen. In der Liga liegt Sturm nur drei Punkte hinter Serienmeister Salzburg, und Otar Kiteishvili betonte: "Die wichtigste Phase der Saison startet jetzt."