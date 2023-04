Nach Rettungseinsatz: Sturm Graz folgt Rapid ins Cup-Finale

Angst vor Impotenz

Schon vor der Partie wurde Sturm-Trainer Christian Ilzer einmal mehr zum Philosophen. Er wollte den Spielern den Druck des „Gewinnen-Müssens“ mit den Worten: „Wir dürfen uns nicht auf die Ergebnisse, sondern auf die Aufgaben konzentrieren, sonst wird man geistig impotent“, nehmen.

Seine Spieler befriedigten ihn und die Fans anfangs weniger – zunächst traf Nakamura die Stange, dann musste Schnegg bei einem Schuss des Ghanaers Mustapha, der von der Stange Richtung Torlinie marschierte, auf der Linie retten. Alles in Minute vier und fünf. Im Gegenzug scheiterte dafür Emegha an Tormann Schlager. Es war von Anfang an ein Spitzenspiel: Der von Trainer Didi Kühbauer gut eingestellte LASK war, wie Sturm, stets gefährlich. Das sahen zu Beginn nicht alle LASK-Fans, denen die zuckerlrosa Dressen ihrer Lieblinge ziemlich sauer aufstießen und sich deshalb aus Protest erst nach rund 20 Minuten im Stadion einfanden. In der Folge traf Prass die Stange, Chancen hatten Sarkaria und Gazibegovic da und Mustapha wie Zulj dort.