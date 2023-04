Dank Burgstaller: Rapid steht im ÖFB-Cupfinale

Das Finale am 30. April wird ausverkauft sein. Die Hoffnung auf den ersten Cuptriumph seit 1995 wird die Rapid-Fans nach Klagenfurt treiben. Egal, ob Sturm oder LASK am Donnerstag im zweiten Semifinale jubeln.

21.600 feierten an einem kalten Mittwoch ein mühsames 2:1 gegen Ried wie an den besten Europacup-Abenden. Damit wurde der Cup-Zuschauerrekord abseits von Wiener Derbys und Endspielen geknackt. Im ÖFB-Bewerb hatte die Zweitrundenpartie Rapid – Salzburg (1:2 n. V.; 2019) mit 20.400 Fans bislang diesen Bestwert.

Entscheidung nach 118 Minuten

Damals war die Entscheidung nach 118 Minuten gefallen, diesmal nach 99 spannenden Minuten – weil Ried so gar nicht wie ein heißer Abstiegskandidat spielte.

Mutige Rieder Bereits nach zehn Sekunden unter einer starken Ankick-Variante hatte Ried den ersten Abschluss durch Seifedin Chabbi. Der Stürmer war einer von fünf Offensivspielern, die Max Senft aufgeboten hatte. Der neue Ried-Trainer setzte auf ein 4-1-3-2 und auch ein so intensives Pressing wie Sturm.