Rapid im Cup-Halbfinale: Die Gier füllt das Stadion gegen Ried

„Es wird sicher nicht leicht. Geduld könnte nötig sein“, vermutet Kapitän Guido Burgstaller, der in seiner langen Karriere noch auf einen Einsatz in einem Cupfinale wartet. „Wir Spieler spüren die Chance auf einen Titel. Ich bin jetzt wieder bei meinem Herzensverein und will hier auch etwas hinterlassen.“