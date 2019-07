Stöger über Frauen-WM: "Fortschritte sind beeindruckend"

Mit dem Titel-Gewinn der USA ist in Frankreich eine Frauen-WM der Superlative zu Ende gegangen. Womöglich war es die letzte Frauen-WM mit 24 Mannschaften, denn FIFA-Chef Infantino strebt eine Aufstockung auf 32 Teams an, möglichst schon zur WM 2023.

Für die WM in Frankreich hatte die FIFA das Preisgeld auf 30 Millionen US-Dollar verdoppelt. Auch in der Gunst der Zuschauer ist eine neue Stufe erreicht. Laut FIFA haben auf allen TV-Kanälen und Plattformen mehr als eine Milliarde Menschen inklusive des Final-Wochenendes die WM-Spiele verfolgt. Die Rekordmarke bedeutet eine Verdopplung im Vergleich zur WM in Kanada vor vier Jahren.