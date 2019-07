Titel verteidigt: US-Frauen zum vierten Mal Weltmeisterinnen

Rose Lavelle (69.) machte den Sack kurze Zeit später zu. Danach war der Rekord-Weltmeister näher an weiteren Toren als der Europameister am Anschlusstreffer.

Torfrau hielt Niederländerinnen im Spiel

In der ersten halben Stunde war von Rapinoe und Co. offensiv noch wenig zu sehen, genauso wie von den geschickt verteidigenden Niederländerinnen. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter, erst in der 27. Minute gab es erstmals Torgefahr. Niederlande-Torfrau Sari van Veenendaal wurde bei einem Abschluss von Julie Ertz im Fallen (27.) geprüft. Es war der Auftakt eines deutlich verstärkten US-Drucks in der Schlussphase der ersten Hälfte.

Bei einem Kopfball von Samantha Mewis musste sich Van Veenendaal erstmals richtig auszeichnen. Gleich darauf konnte die Schlussfrau von Arsenal bei einem Schuss von Alex Morgan in Extremis und dank Mithilfe der Stange klären (jeweils 38.). Auch bei einem Morgan-Linksschuss (40.) zeigte die 29-Jährige eine starke Parade. Die Europameisterinnen lauerten vor allem auf Konter, blieb aber ohne Topchance.