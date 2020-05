Steven Gerrards 100er

Der Dirigent hatte zum 100. Mal den Taktstock in der Hand, er gab einmal mehr für England den Ton an. Steven Gerrard, Mittelfeld-Stratege von Liverpool, feierte beim sportlich wenig erfolgreichen Gastspiel der Three Lions gegen Schweden ein Jubiläum: Der 32-Jährige absolvierte seinen 100. Auftritt im Nationaltrikot.

Als sechster Engländer mit 100 Länderspielen trägt sich Gerrard in die Geschichtsbücher ein. Selbst Knieprobleme konnten ihn nicht stoppen. Dabei zeigte der Routinier seit Langem wieder einmal Nerven: "Natürlich bin ich nervös, so wie schon lange nicht mehr im englischen Trikot. Vielleicht liegt das an der größeren Aufmerksamkeit, jetzt, wo ich diesen Meilenstein erreiche."

Gerrard gilt als Urgestein des FC Liverpool, immer wieder erhielt er Angebote größerer Klubs, die er allesamt wegen seiner Vereinstreue ausgeschlagen hat. Vor Kurzem aber verriet er via Twitter, dass er im Finale seiner außergewöhnlichen Karriere noch gerne mit Startrainer José Mourinho arbeiten würde.