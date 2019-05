Stefan Lainer: "Oliver Glasner war ganz wichtig für mich"

In der aktuellen Zeit könne er sich aber einen Trainer Happel nicht vorstellen: "Mit seiner Art würden viele Spieler nicht zurechtkommen. Da musste man schon viel schlucken, sensibel durfte man nicht sein." Stefan Lainer sieht derweil Noch-LASK-Trainer Oliver Glasner als ganz wichtigen Mann in seiner Karriere an: "Er hat mir geholfen, dass ich den Sprung von Liefering zu Ried und wieder zurück zu FC Red Bull Salzburg schaffen konnte. Er hat mich geholt, entwickelt und dann war ich auf dem Niveau, mich in Salzburg durchzusetzen." Oscar Garcia habe ihn schließlich taktisch noch einmal weitergebracht. Und Marco Rose? "Wieder ein eigener Trainertyp, der mich auf seine Art und Weise geprägt hat. Unter ihm hab ich meine besten Saisonen gespielt."

Lainer hat den Zenit noch nicht erreicht

Ein Thema, das Vater und Sohn eint ist der (noch) fehlende Wechsel ins Ausland. "Das Ausland wäre mein Wunsch gewesen, aber du bist als rechter Verteidiger nicht so leicht wo untergekommen. 1984/85 hab ich richtig gut gespielt, eine ähnliche Top-Saison wie der Stefan 2017/18. Ich hab mir gedacht, jetzt ist’s soweit. Aber im Finale gegen Everton (Anm.: mit Rapid) hat ein Fehler von mir zum 0:1 geführt. Da war für mich klar, jetzt interessiert sich kein Mensch mehr für mich."

Stefan Lainer, aktuell 26 Jahre alt, hat da freilich noch alle Chancen. Ein Wechsel zu Napoli scheiterte im vergangenen Sommer. Er sprach davon, sich "mit den Besten messen" zu wollen. "Grundsätzlich kann ich mich überall verbessern", so Lainer, "Ich hab nicht das Gefühl, dass ich den Zenit schon erreicht hab."