Stefan Lainer: "Da habe ich schon ganz arge Sachen gehört"

Man kann sich also ausmalen, was heute los sein wird, wenn sich die beiden Kontrahenten in Köln zum Rhein-Derby treffen. Und drei Österreicher sind mittendrin statt nur dabei: Louis Schaub und Florian Kainz auf der Seite von Aufsteiger Köln, Stefan Lainer im Dress von Gegner Borussia Mönchengladbach.