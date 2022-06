Stefan Ilsanker steht vor dem Sprung nach Italien

Die Fußball-Zukunft von Stefan Ilsanker dĂŒrfte in Italien liegen. Der Mittelfeldmann, der bei Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, steht beim CFC Genua hoch im Kurs. Ilsanker war am Mittwoch bereits zum Medizincheck in der Hafenstadt.

Sportlich wÀre der Wechsel ein Abstieg. Denn CFC Genua musste sich in dieser Saison aus der Serie A verabschieden und ist nur mehr zweitklassig. Erstklassig ist jedenfalls die Historie des Klub: Genua ist der Àlteste Verein in Italien und war bereits neun Mal Meister. Den letzten Titel gab es allerdings in der Saison 1923/'24