Startschuss für die Frauen: Rapid spielt 2024 in der Landesliga

Jetzt ist es amtlich: Der SK Rapid ist im Frauen-Fußball angekommen. Vom Wiener Fußballverband bekam Rapid die Genehmigung, Teams für die kommende Saison 2024/25 in der Wiener Frauen Landesliga und in der 1. Klasse zu nennen. Die Hütteldorfer werden dies wahrnehmen und eine Bewerbung der „SK Rapid Frauen“ in der Landesliga und der in der 1. Klasse für die „SK Rapid Frauen II“ abgeben.