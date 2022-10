Klopp zu Liverpool-Krise: "Ich verstecke mich nicht davor"

FĂŒr die Klopp-Elf war es das vierte Remis der Saison, bei erst zwei Siegen und einer Niederlage. Brighton liegt mit 14 Punkten vor Liverpool. „Wir wollten heute Selbstvertrauen gewinnen. Aber dann lagen wir schon 0:2 zurĂŒck. Auch das 3:2 hat uns kein Extra-Selbstvertrauen gegeben. Das Ergebnis fĂŒhlt sich wieder wie eine Niederlage an, auch wenn es keine Niederlage ist“, sagte Klopp und nahm sich selbst in die Pflicht: „Wir stehen unter Druck, das ignorieren wir nicht. Die Jungs können viel besser spielen. Meine Aufgabe ist es, eine Situation zu schaffen, in der sie liefern.“

Vertrag bis 2026

Mainz und Dortmund verließ Klopp jeweils nach sieben Jahren. Im April erst hatte der 55-JĂ€hrige seinen Vertrag ĂŒberraschend vorzeitig bis Sommer 2026 verlĂ€ngert. UrsprĂŒnglich hatte der frĂŒhere Dortmunder Meistertrainer seinen Abschied fĂŒr 2024 nach neun Jahren in Liverpool angekĂŒndigt.

„Bei uns steht auch ein Umbruch an. Ein Umbruch gehört dazu, da wollte ich dabei sein. Ich bin hier im Moment noch am richtigen Ort, hundertprozentig“, sagte Klopp vor dem Brighton-Spiel in einem Sky-Interview: „Und wenn nicht, dann muss man es beenden. Es wĂ€re ja doof, wenn man das nicht machen wĂŒrde. Aber alle Beteiligten sehen das derzeit nicht.