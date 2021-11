Star-Schiri gesteht: "Habe absichtlich falsch gepfiffen"

Ihm war klar, dass er einen schwerwiegenden Fehler gemacht hatte. Das Ramos-Tor für Real hätte nicht zählen dürfen. Und so zeigt er bei einem Zweikampf zwischen Atleticos Fernando Torres und Reals Pepe sofort auf den Elfmeterpunkt, um seinen mutmaßlichen Fehler wieder auszugleichen.

Er erklärt: "Ich hatte großes Glück, denn ich bekam einen dieser 50:50-Penaltys. Torres war klar vor Pepe – und es gab ein Foul. War es wirklich ein Foul? Das ist sehr subjektiv. Ich gab den Elfer, da es die Balance wiederherstellte. Real hatte bereits seine Chance mit dem Abseitstor gehabt."

Die Aussagen Clattenburgs schlagen hohe Wellen. In Spanien echauffiert sich der ehemalige Schiedsrichter Alfonso Pérez Burrull (56) massiv. Er sagt in der Marca: "Das ist völlig surreal! Es ist eine Schande, solche Dinge zu hören, denn das geht gegen alles, was ein Schiedsrichter ausmacht. Ein guter Schiri muss Fehler auf seine Schultern nehmen. Man kann es nicht mit einem weiteren Fehler ausgleichen."