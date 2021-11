Ein Transparent sorgt beim FC Bayern für große Aufregung

Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause – und mit einigen Nebengeräuschen. Der 2:1-Sieg am Samstag gegen Freiburg wurde von einem Protest der Münchner Fans gegen den eigenen Verein in den Schatten gestellt.

Auf einem riesigen Transparent in der Südkurve der Allianz Arena war zu lesen: „Für Geld waschen wir alles rein“. Darunter abgebildet: Sportchef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer neben einer Waschmaschine.