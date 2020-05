Das moderne Fest-Spielhaus in Wals-Siezenheim

Das Salzburger Stadion spielt in einer eigenen Liga: Mehr als 30.000 Zuschauer passen in die moderne Red-Bull-Arena, die um rund 70 Millionen Euro errichtet wurde. Das sind fast so viele wie in den beiden Wiener Bundesliga-Stadien zusammen Platz finden. Aber es ist nicht die Größe allein, die den imposanten Bau in Wals-Siezenheim zu einer Besonderheit in Österreich macht. Es ist das Gesamtkonzept – von der durchorganisierten Anreise bis zum hauseigenen Restaurant. Und natürlich das perfekte Corporate-Design des Getränkeherstellers.

Alu-graue Säulen und Verstrebungen unter dem Stadiondach, blaue Schalensitze und rote Essenstheken – wer die Salzburger Arena betritt, hat das Gefühl in einer Red-Bull-Dose gelandet zu sein. In einer sehr sauberen, wohlgemerkt, in der die freundlichen Mitarbeiter ständig durch die coolen Graffiti-Gänge streifen und nach dem Rechten sehen.