Tivolistadion: Wo der Gast kein König ist

Nicht von ungefähr überlegt die neue Wacker-Klubführung, die Imbissstände in Zukunft selbst zu betreuen. Und nicht von ungefähr kochen die Fans mittlerweile selbst auf: Die Grillspezialitäten, die sie im Wacker-Zelt neben dem Westeingang anbieten, sind ein Geheimtipp.

Tauben stehen dort übrigens nicht auf der Speisekarte, auch wenn sie im Tivolistadion heimisch sind, wie unschwer an den Fassaden und Geländern zu erkennen ist. Die Haustauben sind eine so große Plage, dass Kameraleute lange sogar mit Schirmen und Bodyguards vor Attacken aus der Luft beschützt werden mussten. Das Ansiedeln von Falken scheiterte am Veto der Tierschützer.

Ein Veto legten auch die Wacker-Fans ein. Ihnen ist es zu verdanken, dass bei Toren der gegnerischen Teams auf der Tivoli-Vidi-Wall Mattscheibe herrscht, während Innsbrucker Treffer in Superzeitlupe betrachtet werden dürfen. So sieht dann also die berühmte Tiroler Gastfreundlichkeit aus. Warum Gegentore dem Publikum vorenthalten werden? Die Fans auf der Nordtribüne würden schlichtweg ausrasten, wenn sie sich diese Schmach noch einmal ansehen müssten, heißt es dazu aus der Wacker-Geschäftsstelle.