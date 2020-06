St. Pölten siegt in Unterzahl: Abstiegskampf spitzt sich zu

STIMMEN ZUM SPIEL

Zvonimir Soldo (Admira-Trainer): "Die Mannschaft hat heute eine gute Reaktion nach dem sehr schwachen Match gegen WSG Tirol gezeigt. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, die in der Anfangsphase stärker war. Aber wir sind immer besser ins Spiel gekommen und hätten am Schluss auch siegen können. Vor allem läuferisch und kämpferisch waren wir nach der Pause eindeutig stärker. Wir müssen die Leistung von heute auch am Samstag in Altach wiederholen."

Mario Pavelic (Admira-Torschütze): "Es war heute mehr drinnen als das Unentschieden, wir haben gute Chancen gehabt."