Das Sportwochenende fällt ins Wasser: Wo muss abgesagt werden?

Rapid-Profis im Bus, Rapid II abgesagt

So lange wie möglich zuwarten wollen die Bundesliga-Vereine. So ist in Wolfsberg wahrscheinlich die Austragung der Partie WAC - Rapid am Samstag möglich.

Im Lavanttal regnet es weniger und dabei soll es auch bleiben. Deswegen fuhren die Hütteldorfer mit dem Mannschaftsbus los.

Nichts wird es hingegen mit der Partie Rapid II - Amstetten am Freitagabend in der 2. Liga - abgesagt! Damit sind die stark gestarteten Aufsteiger aus Hütteldorf bereits zwei Spiele hinter dem Plan.