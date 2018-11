Sportdirektor bestätigt: Bayern-Star Ribery schlug TV-Reporter

Instagram-Ärger

Über den Grund für Riberys Ausraster kann derzeit nur spekuliert werden. Die Bild-Zeitung schreibt, Guillou habe seinen Landsmann für zwei Tore des BVB mitverantwortlich gemacht.

Bereits während das Spitzenduell lief, hatte es Ärger gegeben, und zwar nicht nur bei den Akteuren auf und neben dem Feld, sondern auf Instagram. Wahiba Ribery, Ehefrau von Franck Ribery, machte ihrem Unmut über die Niederlage Luft.

Zunächst äußerte sich Frau Ribery verhalten. Auf Französisch schrieb sie, dass sie keine Lust habe, am Sonntag in der Bild-Zeitung zu erscheinen. Deshalb werde sie über die Spieler oder den Schiedsrichter kein Wort verlieren. Dann aber verlor sie die Geduld und setzte zu einer Attacke auf Schiedsrichter Manuel Gräfe: "Unglaublich. Aber verdammt Schiri mach deine Augen auf. Echt widerlich. Diese Inkompetenz ekelt mich am Fußball an. Das ist unglaublich."