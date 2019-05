WAC kämpft um die Europacup-Millionen und Trainer Ilzer

Sturm will in St. Pölten die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei nutzen. Doch der SKN ist gegen die Grazer ungeschlagen und sogar ohne Gegentor: Gegen Ex-Sturm-Coach Vogel gab es (unter Kühbauer) ein 2:0, gegen Interimstrainer Neukirchner ein 0:0 und gegen den aktuellen Coach Mählich einen 1:0-Erfolg in Graz zum Auftakt der Meistergruppe.

Alexander Huber