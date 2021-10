"Spielt keine Rolle" - harte Zeit für Yusuf Demir bei Barcelona

Yusuf Demir erlebt in jungen Jahren schon die Sonnen- und Schattenseiten des Fußballs am eigenen Leib. Nach seinem leihweisen Wechsel von Rapid zum FC Barcelona und starken Auftritten in der Saisonvorbereitung wurde der 18-Jährige naturgemäß hochgejubelt.

"Die Zukunft" hatte etwa die katalanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo auf ihrem Titelblatt in großen Lettern Mitte August geschrieben und dabei den Österreicher neben Spaniens Jungstar Pedri groß abgebildet.

Zwei Monate später findet sich der Wiener in einer schwierigen Situation wieder. Vier Spiele in Serie reichte es für Demir bei Barca nun schon für keine einzige Einsatzminute. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Trainer Koeman hat nach anfänglichen Verletzungssorgen wieder mehr Optionen in der Offensive.