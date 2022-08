"Spielt für dreckiges Blutgeld": Kritik an Haaland aus Norwegen

Brisant ist das auch deshalb, weil das Spruchband ausgerechnet bei einem Spiel von Haalands Jugendklub Byrne FK auftauchte. Verantwortlich dafür waren die Fans des gegnerischen SK Brann, der am Ende auch mit 5:1 gewann. Beim SK Brann spielt zudem ebenfalls ein Haaland, der erst 17-jährige Markus Haaland.

Die Kritik gegen Haaland und Manchester City wurde auch von einem Fansprecher des Teams gegenüber NRK bekräftigt: "Er kann sich der Kritik nicht entziehen. Haaland hätte sich jeden Klub in der Welt aussuchen können. Er musste sich nicht für den Klub entscheiden, der in Sachen 'Sportswashing' am schlimmsten ist. Dem muss er sich stellen."