Video: Haaland besorgt ManCity-Sieg gegen Bayern vor 78.000 Fans

Das Spiel vor 78.128 Zuschauern konnte wegen der Wetterlage erst mit Verzögerung angepfiffen werden und war in der ersten Hälfte wegen eines Unwetters länger unterbrochen. Zudem wurde die Partie über zweimal 40 Minuten mit einer nur kurzen Halbzeitpause ausgetragen. Die Bayern mussten auf Sadio Mané verzichten. Der Senegalese war nach seiner Kür zu Afrikas Fußballer des Jahres in Marokko nicht in die USA gereist. Er trifft sein Team in München wieder.