"Spiel des Jahres": GAK im ÖFB-Cup gegen Salzburg gefordert

Aufhauser und Junuzovic mit GAK-Vergangenheit

GAK-Kapitän Marco Perchtold kennt aus seiner Zeit bei Pasching bereits das Gefühl eines Cup-Triumphs mit einem Drittligisten. "Es gibt ein gutes Omen. Auf dem Weg zum Cup-Sieg mit Pasching 2013 haben wir Rapid in Wien 1:0 besiegt, Red Bull in Salzburg 2:1 - eine Mannschaft mit Kampl und Mane, wobei Kampl mein direkter Gegenspieler war. Und dann haben wir in Wien das Finale gegen die Austria 1:0 gewonnen", erinnerte der 30-Jährige an den Sensationslauf der Oberösterreicher vor sechs Jahren. Um Salzburg zu schlagen, "brauchen wir einen besonders guten Tag", weiß aber Perchtold. "Ich zähle auf unsere Mentalität und Motivation."

Auch für Salzburgs Co-Trainer Rene Aufhauser und vor allem für Mittelfeldroutinier Zlatko Junuzovic ist es aufgrund ihrer GAK-Vergangenheit ein ganz besonderes Spiel. "Es ist für mich eine spezielle Sache, denn ich habe als Zwölfjähriger dort begonnen, und es geht gegen den Verein, wo ich Profi geworden bin", sagte Junuzovic, der versuchen will, "dieses Spiel zu genießen, in dem Stadion, in dem alles begonnen hat". Mit GAK-Co-Trainer Ralph Spirk sei er sehr gut befreundet und telefoniere fast täglich mit ihm.

Gleichzeitig mahnte Junuzovic wie Trainer Rose volle Konzentration und Leistung an: "Wir dürfen den GAK nicht unterschätzen, denn für die ist es etwas Besonderes, vor allem vor vollem Haus. So wie ich die Graz-Fans kenne, werden die frenetisch mitgehen. Und der GAK hat gezeigt gegen die Austria, welche Qualität sie haben. Sie werden fokussiert sein, aber trotz aller Sympathien für den GAK, wir wollen ins Finale und den Titel."