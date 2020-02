Sperre für Rapid-Trainer Kühbauer unwahrscheinlich

Grundsätzlich sind Sanktionen nach Ausschlüssen in Testspielen allerdings nicht ungewöhnlich, wie zuletzt Nemanja Rnic zur Kenntnis nehmen musste. Der Verteidiger des WAC hatte im Jänner in einem Test gegen Austria Klagenfurt wegen eines Ellbogenschlags Rot gesehen. Die Partie fand allerdings innerhalb der österreichischen Grenzen in St. Andrä statt und wurde von einem österreichischen Referee geleitet. Nach dessen Bericht leitete der Strafsenat der Bundesliga ein Verfahren ein und sperrte den Serben für drei Spiele.

Kühbauer flog am Dienstag in Belek in der 64. Minute hinaus, nachdem er den Schiedsrichter nach einer offensichtlich falschen Abseitsentscheidung beleidigt hatte. Rapid startet am 16. Februar daheim gegen WSG Tirol ins Bundesliga-Frühjahr.