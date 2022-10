Spektakuläre zweite Hälfte: Austria holt beim LASK ein 2:2

Das Motto der Wiener Austria für das Gastspiel in Pasching beim LASK lautete Rehabilitation nach dem blamablen Ausscheiden im ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club. Das Unternehmen gelang teilweise – die Violetten holten beim LASK ein 2:2.

Wenn nach einer Hälfte das Ergebnis beim xg-Wert der Expected Goals 0,1:0,1 lautet, dann ist es auch kein Wunder, dass beide Teams mit einem 0:0 in die Kabinen schleichen. Der LASK und die Austrianer neutralisierten einander und nutzten das Spielfeld nur von einem Strafraum zum anderen. Gute Aktionen in der Gefahrenzone gab es so gut wie gar keine.

Immerhin während der Pause hatten die Linzer Anhänger Grund zum Jubeln, als einer von ihnen auf dem Platz für einen Heiratsantrag den Kniefall zelebrierte.