Altach feierte einen 3:2-Sieg gegen heimschwache Wolfsberger

Die Altacher waren keinesfalls geschockt, sondern stellten die Gastgeber im Umschaltspiel vor große Probleme. Vergab zunächst Amankwah Forson die Chance zum Ausgleich (7.), fiel dieser zwei Minuten später. Jan Jurcec hatte im Gegenstoß auf der rechten Seite viel zu viel Platz und passte auf Bischof, der Schifferl verlud und hoch ins kurze Eck traf.

Die Partie wogte nun hin und her, beide Verteidigungsreihen hatten ihre liebe Mühe und Not. Baribo ließ per Kopf aus sechs Metern zunächst die neuerliche WAC-Führung liegen (22.), auf der anderen Seite scheiterte Jurcec nach toller Tibidi-Vorarbeit am glänzend reagierenden Hendrik Bonmann (25.). Erneut besser machte es Bischof, der nach schneller Umschaltaktion das Leder über Bonmann hinweg ins Tor zur 2:1-Führung der Gäste drosch.

Nuhiu-Elfer an die Stange

Nur vier Minuten später verpasste Bischof den Triplepack, als er einen Konter im tiefen Boden des Lavanttals verstolperte. Das rächte sich umgehend: Nach toller Vorarbeit von Thorsten Röcher umkurvte Baribo Casali und erzielte seinen siebenten Saisontreffer. Das letzte Wort in Hälfte eins hatten aber die Altacher: Nach VAR-Überprüfung wurde ein Foulspiel von Raphael Schifferl im Strafraum an Tibidi nachträglich von Referee Kijas geahndet. Den fälligen Elfmeter schoss Nuhiu an die Stange, Bonmann hatte dabei seine Fingerspitzen im Spiel.