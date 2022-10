Mateschitz-Tod: Meister Salzburg verzichtet auf Trauerminute

"Wir denken an einen großen Visionär und Menschen zurück, dem gegenüber wir große Dankbarkeit verspüren für all das, was er uns als Klub ermöglicht hat. Jetzt sehen wir uns mehr denn je in der Verantwortung, sein Lebenswerk und seine Vision zusammen mit Red Bull in seinem Sinne weiterzuführen", hieß es im offiziellen Statement des Vereins, der dank der Unterstützung der Red Bull GmbH von Mateschitz 13 nationale Meistertitel gewann und zuletzt regelmäßig Gast in der Champions-League-Gruppenphase ist.