ÖFB-Cup-Viertelfinale: Salzburg trifft im Schlager auf Sturm Graz

Sieben Erstligisten und ein Regionalligist lagen am Sonntagabend im Topf für die Auslosung des Viertelfinales im UNIQA-ÖFB-Cup, und herausgekommen ist dank des Händchens von Judo-Olympia- und WM-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili ein neuerliches Spitzenspiel zwischen Serienmeisterbezwinger Sturm Graz und Red Bull Salzburg, dabei müssen die Steirer wie bereits in der Liga am vergangenen Samstag in Wals-Siezenheim antreten.