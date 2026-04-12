Spektakel in Kaisermühlen: SV Donau mit Klatsche gegen Gloggnitz

Von Lukas Bergmann



Niemand konnte vor Spielbeginn ahnen, was sich in den nächsten 90 Minuten am Kunstrasenplatz der SV Donau abspielen würde. Die 12 SVD-Ultras waren wie immer frohen Mutes und feuerten die Spieler schon vor Spielbeginn mit ihren Schlachtgesängen an. Die Niederösterreicher starteten jedoch mit viel Elan. Von Minute 28 bis 38 netzten die Gloggnitzer gleich dreimal. Der ernüchternde Start in die Partie hielt aber die SVD-Ultras nicht davon ab, mit voller Kraft und ihren schon angekratzten Stimmen das Team anzufeuern. Ihr Durchhaltevermögen wurde auch belohnt. Tobias Peter verkürzte – vollkommen entgegen dem Spielverlauf – zum 1:3.

Förmlich zur Ekstase brachte die Donau-Anhänger dann in Hälfte zwei der Treffer von Marko Nikolic zum 2:3. Die Fans vom SV Donau waren wieder voll da und lauter denn je. Doch dann stach Josef Pross mit dem 2:4 den metaphorischen Dolch in die Herzen der SVD-Ultras. Plötzlich wurde es still. Die Anfeuerungsrufe verstummten und auch der Trommler legte kurzfristig seine Arbeit nieder. Dieses Vakuum füllte dann zur Überraschung aller ein Gloggnitz-Fan. Der Herr begann in voller Lautstärke und mit seinen holprig formulierten Gesängen seine Mannschaft zu unterstützen. Das wiederum spornte die SVD-Ultras an und beide Seiten lieferten einander einen humorvollen Schlagabtausch auf den Rängen. Auf dem Platz sah die Situation aber anders aus.