Internet-Prominenz SV Donau: Ein Stern geht auf in Kaisermühlen

Von Lukas Bergmann



Die SV Donau feierte in dieser Saison einige Achtungserfolge. Der Aufsteiger etablierte sich komfortabel in der oberen Tabellenhälfte der Regionalliga Ost. Deshalb hatten sie auch einige Siege zu bejubeln. Die Videos der Kabinenpartys sind jetzt ein Hit in den sozialen Medien. Ein Video aus der Kabine nach ihrem Sieg gegen Elektra letzte Woche hatte auf Instagram und TikTok über 900.000 Aufrufe.

Der Grund dafür ist recht simpel. Der Kader besteht zu Großteil aus Spielern, die ihre Wurzeln im Balkan haben – und dementsprechend wird auch gefeiert. Das kommt bei den Usern so gut an, dass auch Nachrichtenportale aus der Region über den geschichtsträchtigen Verein aus Kaisermühlen berichten. Durch diese Kombination schossen die Click-Zahlen durch die Decke. Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen am Sportplatz hatte die erlangte Prominenz jedoch noch nicht.