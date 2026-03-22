Holzhauser und Gloggnitz dominieren den Meister

Von Fabio Tartarotti Die wohl heißeste Regionalliga-Ost-Aktie der Frühjahrssaison, SR Donaufeld, musste am Samstagnachmittag die erste Niederlage seit Oktober einstecken. Die SV Gloggnitz dominierte, hinter einer Top-Leistung von Ex-Austrianer Raphael Holzhauser, den amtierenden Meister in Floridsdorf mit 4:1. Die Partie war zunächst vom physischen Spielstil beider Mannschaften sowie hohen Emotionen geprägt.

Gloggnitz-Trainer Edi Stössl musste bereits in der Eröffnungsviertelstunde eine gelbe Karte für animiertes Reklamieren hinnehmen. Auch auf den am Donaufelderplatz beliebten Heurigentischen hinter der Grundlinie wurde die sportliche Rivalität unter den (verhältnismäßig) eingefleischten Anhängerlagern verbal ausgetragen. Als Sportjournalist konnte man den eigenen Wortschatz um diverse transdanubische Ausdrucksweisen erweitern.

Zur Halbzeit waren die Kräfteverhältnisse, beim Stand von 2:0, bereits klar. Zwar konnten die Gastgeber, durch einen strittigen Elfmeter, kurzzeitig den Anschluss finden, die Hoffnung der Floridsdorfer wurde aber kurz darauf durch ein Traumtor von Raphael Holzhauser zunichte gemacht. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler brachte einen Freistoß aus mehr als 30 Metern unhaltbar im linken Kreuzeck unter. Gloggnitz liegt somit nur mehr vier Zähler hinter dem aktuell abstürzenden Tabellenführer SV Leobendorf.