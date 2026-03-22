Nach Remis gegen Elektra: Neusiedl „zu blöd zum Tore schießen“

Von Lukas Bergmann

Interimstrainer Günter Gabriel hatte keinen einfachen Arbeitstag gegen die TWL Elektra. Der Letzte der Regionalliga Ost empfing den Drittletzten vom Neusiedler See. Die Favoritener konnten in der Vergangenheit mit einigen überraschenden Ergebnissen aufwarten - wie zum Beispiel den Auswärtssieg gegen Oberwart. Auf dem Papier war Neusiedl immer noch Favorit, aber die Elektra zeigte, dass sie auch Fußball spielen können.

Die Heimmannschaft startete gut in die Partie und konnte schon in der sechsten Minute durch Cem Üstündag in Führung gehen. Die Neusiedler waren sichtlich geschockt von dem frühen Rückstand. Das führte sogar dazu, dass Gabriel in der 28. Minute den ersten Wechsel tätigte. Danach fingen sich die Seestädter wieder und starteten, die Elektra in ihrer eigenen Hälfte einzuschnüren. Kurz nach der Halbzeitpause konnten die Neusiedler endlich ausgleichen. Der Sturmlauf führte aber auch dazu, dass Elektra immer wieder gefährlich vor dem Tor auftauchen konnte. So wie Alexander Krammer in der 56. Minute, der die zwischenzeitliche Führung der Elektra besorgte. Dieses Mal drückten aber die Neusiedler weiter, als ob nichts gewesen wäre. Die Konsequenz daraus war der Ausgleich durch Hüseyin Yildiz nicht einmal zwei Minuten später.