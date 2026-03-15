Doppelsieg für Favoriten: Spätes Drama in der Regionalliga-Ost

Von Fabio Tartarotti Die 21. Runde der Regionalliga Ost (RLO) bot am Freitagabend jede Menge Spannung und sorgte am Ende unerwartet für doppelten Jubel in Favoriten.



Die größte Überraschung des Wochenendes lieferte Tabellenschlusslicht TWL Elektra, die zu Gast bei Aufstiegsaspirant SV Oberwart einen Comeback-Sieg einfahren konnten. Nachdem die Favoritner Underdogs bereits in der siebten Minute in Rückstand geraten waren, drehten sie in der zweiten Hälfte die Partie und durften nach einem Elfmetertor zum 2:1 von Nikola Asceric in der 91. Minute ihren erst zweiten Saisonsieg bejubeln.

"Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich nie aufgegeben. Insgesamt habe ich schon seit der Vorbereitung und in den letzten Wochen das Gefühl, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden. Umso schöner ist es, dass wir uns heute endlich auch mit einem richtig wichtigen Erfolg dafür belohnen konnten.“, so TWL-Trainer Thomas Leonhardsberger