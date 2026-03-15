Remis im Verfolgerduell: Gloggnitz scheitert an Chancenauswertung

Wind ist auch ein gutes Stichwort: Eigentlich war es in Gloggnitz kaiserliches Wetter. Doch die teils stürmischen Böen ließen diverse Hauben und Kappen durch die Krammer Arena fliegen. Das Heimteam startete trotzdem nach Maß. In der fünften Minute schoss Pross das 1:0 für die Sportvereinigung und sie hatten auch mehrere Chancen zu erhöhen, aber einmal wieder scheiterten die Gloggnitzer an ihrer Chancenauswertung. Je länger das Spiel dauerte, desto stärker wurden die Gäste aus Parndorf.

In der 34. Minute kam es, wie es kommen musste: Parndorf glich nach einer schönen Kombination im Spielaufbau zum 1:1 aus. Man merkte der Mannschaft an, dass der neue Trainer der Rapid-Jugend Roman Kerschbaum verletzungsbedingt fehlte. Danach fehlte nämlich etwas die defensive Stabilität. In der 71. Minute ging - nach einer starken Phase der Burgenländer - Parndorf in Führung. Die Antwort folgte aber nur vier Minuten später durch Antonin Svoboda. Nach dem Schlusspfiff sahen die 700 Zuschauer ein verdientes Unentschieden, das aber beiden Teams nicht so wirklich half. Dabei hatten weder der metaphorische Rückenwind noch die realen Sturmböen etwas dagegen ausrichten können.