SV Leobendorf erkämpft Sieg gegen Sport-Club

Vor heimischem Publikum erzielte der SV Leobendorf am Samstagnachmittag seinen bereits zwölften Sieg in 16 Runden. Im Spiel gegen den zuletzt tief in der sportlichen Krise steckenden Wiener Sport-Club, musste der Tabellenführer aber härter kämpfen als erwartet.

Nach einem beherzten Start der Gäste war es Dusan Lazarevic, der die Favoriten aus Niederösterreich nach einer verlängerten Ecke in der 16. Spielminute in Führung brachte. Eine knappe Viertelstunde später, durfte sich Lazarevic abermals in die Scorerliste eintragen, diesmal aber für den Sport-Club. Nach einem Corner verursachte Lazarevic (29.) unglücklich ein Eigentor zum Ausgleich. Die Hausherren korrigierten den Fehler aber sogleich.

Nur zwei Minuten danach nahm sich Antonio Paric aus der Distanz ein Herz und versenkte den Ball im Kreuzeck. Wieder entstand der Treffer nach einem Eckball. Nach der Halbzeitpause drückten die Gäste aus Wien auf den Ausgleichstreffer, mehrmals musste Leobendorf-Keeper Maximilian Sulek parieren.