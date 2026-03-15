Tumulte bei Spitzenspiel: Mattersburg gewinnt hitzige Partie

Von Lukas Bergmann



Es war angerichtet im Pappelstadion. Im wohl vorentscheidenden Spiel um den Meistertitel in der Burgenlandliga zwischen dem MSV 2020 und Leithaprodersdorf lag die elektrische Stimmung förmlich in der Luft. Und diese entlud sich auch im Rahmen des Spiels in mehreren Momenten - auf und abseits des Spielfelds. Die ersten Minuten des Spiels waren dementsprechend hart umkämpft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts.

Leithaprodersdorf fand aber im Laufe der ersten Halbzeit besser in die Partie. Die Konsequenz daraus war das 1:0 für die Gäste in der 17. Minute. Der Rückstand beflügelte jedoch die Mattersburger und nicht einmal zwei Minuten später folgte schon der Ausgleich. Der Ex-Rapidler Niklas Lang verwertete einen schönen Pass in den Strafraum zum 1:1. Damit kühlte auch das Spiel etwas ab und beide Teams lauerten auf ihre Momente. In der zweiten Hälfte starteten die Mattersburger besser. Sie konnten aber ihre zahlreichen Chancen nicht verwerten. Die Partie heizte sich danach wieder mehr auf, das Spiel wurde auch immer kampfbetonter.