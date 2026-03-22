Schwere Verletzung überschattet Sieg von SV Oberwart

Von Lukas Bergmann

Das Spiel SV Oberwart gegen den FC Marchfeld hätte gegensätzlicher nicht sein können. Auf der einen Seite ist der Auswärtssieg der Oberwarter wieder ein Schritt nach vorne nach der Heim-Niederlage zuletzt gegen die TWL Elektra. Auf der anderen Seite gab es dramatische Szenen rund um ihren Spieler Fabio Nico Kedl.

In der 28. Minute, beim Stand von 1:0 für die Oberwarter, gab es einen Zweikampf, der danach eine 45-minütige Spielunterbrechung forderte. Beim Versuch, im Duell den Ball abzuschirmen, sprang ihm die Kniescheibe heraus. Die Sanitäter und der später hinzugezogene Notarzt sedierten Kedl, um seine starken Schmerzen zu lindern. Sie renkten sein Knie wieder ein und er wurde darauf ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose ist noch nicht vorhanden, er soll aber laut dem Verein einigermaßen wohlauf sein und einen Gips tragen.