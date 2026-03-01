Spielabbruch nach dramatischer Verletzung in Wiener Stadtliga

Von Fabio Tartarotti Im Rahmen der 16. Spielrunde der Wiener Stadtliga gastierten die Amateure des FAC beim bisher ungeschlagenen FC 1980 Wien im 10. Bezirk. Nach nur sieben Minuten kam es zu einem Zwischenfall der schlussendlich zum Abbruch der Partie führen sollte.

Bei einem Zusammenstoß von FAC-Verteidiger Stefan Streit und 1980-Tormann Artur Mkrtichyan fiel der Keeper unglücklich mit seinem vollen Körpergewicht auf das Bein von Streit und luxierte dessen Kniescheibe. Ein Notarzt-Team musste vom anwesenden Sanitätsdienst nachgefordert werden, der Einsatzwagen musste aufs Spielfeld fahren, da Streit unter großen Schmerzen nicht bewegt werden konnte. Die Kniescheibe wurde am Rasen von den Einsatzkräften wieder eingerenkt.