Fußball

Spielabbruch nach dramatischer Verletzung in Wiener Stadtliga

Ein Notarzteinsatz am Spielfeld sorgte für ein jähes Ende des Spiels FC 1980 Wien - FAC-Amateure.
01.03.2026, 16:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Franz Koci Anlage - FC 1980 Wien

Von Fabio Tartarotti 

Im Rahmen der 16. Spielrunde der Wiener Stadtliga gastierten die Amateure des FAC beim bisher ungeschlagenen FC 1980 Wien im 10. Bezirk. Nach nur sieben Minuten kam es zu einem Zwischenfall der schlussendlich zum Abbruch der Partie führen sollte. 

Derbysieg: FC 1980 Wien bezwingt SV Wienerberg

Bei einem Zusammenstoß von FAC-Verteidiger Stefan Streit und 1980-Tormann Artur Mkrtichyan fiel der Keeper unglücklich mit seinem vollen Körpergewicht auf das Bein von Streit und luxierte dessen Kniescheibe. Ein Notarzt-Team musste vom anwesenden Sanitätsdienst nachgefordert werden, der Einsatzwagen musste aufs Spielfeld fahren, da Streit unter großen Schmerzen nicht bewegt werden konnte. Die Kniescheibe wurde am Rasen von den Einsatzkräften wieder eingerenkt. 

Die Geschichte der Wiener Stadtliga: 75 Jahre mit der Tramway zum Match

Aufgrund der langen Behandlungsdauer wurde die Partie abgebrochen. Streit wurde ins Krankenhaus transportiert, konnte aber glücklicherweise ohne Operation entlassen werden. „Die Knochen sind unverletzt. Ab Montag stehen MRT-Untersuchungen an. Wir werden sicherstellen, dass Stefan die bestmögliche Behandlung und Betreuung, wie unsere Profis, bekommt“, so FAC-Pressesprecher Sebastian Heimrath. 

Hier geht's zu aktuellen Tabelle der Wiener Stadtliga
Favoriten Floridsdorf
kurier.at  | 

Kommentare