Derbysieg: FC 1980 Wien bezwingt SV Wienerberg
Von Fabio Tartarotti
In der letzten Runde der Wiener Stadtliga vor der Winterpause kam es zum großen Showdown zwischen 1980 und Wienerberg. Die beiden Favoritner Klubs gehören aktuell zu den Spitzenreitern der Tabelle der Wiener Stadtliga. Wienerberg ging als Erster in die 15. Runde, 1980 als Dritter.
Bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt duellierten sich die Top-Teams in der Franz Koci Anlage, Heimstätte von 1980. Der erste Treffer der Partie ging aufs Konto der Hausherren, Milos Despotovic traf in der zwölften Spielminute. Zehn Minuten danach erzielte Jan Mülner, Top-Torschütze der Liga, den Ausgleichstreffer; Pausenstand: 1:1.
Nach der Halbzeit kamen die Gastgeber mit einer extra Portion Energie aus der Kabine und ließen den Wienerbergern, die zuvor einige gefährliche Konterchancen zu verbuchen hatten, nur noch wenig Anteil am Spiel. In der 63. Minute wurde 1980 für seine Bemühungen belohnt, Husein Ademovic erzielte den 2.1-Siegestreffer. Auch danach waren die Gastgeber näher am 3:1 als Wienerberg am Ausgleich.
Nach Abpfiff durfte sich 1980 über eine Herbstsaison ohne einer einzigen Niederlage, sowie den zweiten Tabellenrang freuen. Herbstmeister wurde, durch einen 4:3-Erfolg gegen Schwechat, nämlich Dinamo Helfort. Alle Zeichen deuten daraufhin, dass es im Frühling zu einem Dreikampf um die Wiener-Stadt-Krone kommen wird. 1980-Kapitän Daniel Helscher zeigte sich nach Abpfiff jedenfalls stolz auf seine Mannschaft: "Die Mannschaft hat seit letztem Jahr einen Sprung über zehn Stufen gemacht. Ich bin sehr zufrieden, wir sind ungeschlagen und die beste Offensive der Liga. Einfach mörderisch."
