Derbysieg: FC 1980 Wien bezwingt SV Wienerberg

Von Fabio Tartarotti In der letzten Runde der Wiener Stadtliga vor der Winterpause kam es zum großen Showdown zwischen 1980 und Wienerberg. Die beiden Favoritner Klubs gehören aktuell zu den Spitzenreitern der Tabelle der Wiener Stadtliga. Wienerberg ging als Erster in die 15. Runde, 1980 als Dritter.

Bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt duellierten sich die Top-Teams in der Franz Koci Anlage, Heimstätte von 1980. Der erste Treffer der Partie ging aufs Konto der Hausherren, Milos Despotovic traf in der zwölften Spielminute. Zehn Minuten danach erzielte Jan Mülner, Top-Torschütze der Liga, den Ausgleichstreffer; Pausenstand: 1:1.

Nach der Halbzeit kamen die Gastgeber mit einer extra Portion Energie aus der Kabine und ließen den Wienerbergern, die zuvor einige gefährliche Konterchancen zu verbuchen hatten, nur noch wenig Anteil am Spiel. In der 63. Minute wurde 1980 für seine Bemühungen belohnt, Husein Ademovic erzielte den 2.1-Siegestreffer. Auch danach waren die Gastgeber näher am 3:1 als Wienerberg am Ausgleich.