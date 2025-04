Die Geschichte der Wiener Stadtliga: 75 Jahre mit der Tramway zum Match

Markus Oswald führt die dreiköpfige Historiker-Kommission zur Tribüne und dort in den Block der Donaufelder „Ultras“. Auch die sind einzigartig in Wien: Im durchschnittlichen Alter der geneigten KURIER-Leserschaft benötigt man keinen Alkohol für die Choreografie.

Seine Reisen zu all den Vereinen und Fußballplätzen in Wien helfen Karl Vranovitz heute, diese spezielle Wien-Chronik festzuhalten. Intern wird er daher auch ehrfürchtig „das Lexikon“ genannt.

Tourdaten Start: 11 Uhr am Donaufelder Platz; Ende: 16 Uhr am „Nord Wien-Platz“. Dort spielt 1210 Wien gegen SV Aspern. Die ersten zwanzig, die mailen und 22 Euro zahlen, sind fix angemeldet: office@iljic.wien

Tour zum Thema Wien-Stadtführer Marko Iljic, Autor Karl Vranovitz und KURIER-Redakteur Uwe Mauch führen am Samstag, 26. 4., zu den historischen Fußballplätzen in Floridsdorf (u. a. Donaufelder, FAC- und Landhaus-Platz)

Bleibt am Ende noch der baumlange Peter Biwald . Er ist der Statistiker der Truppe. Kein Tag vergeht, an dem er nicht auf Facebook historische Tabellen der unteren Ligen in Erinnerung ruft. Seit seinem zehnten Lebensjahr sammelt der in Kaisermühlen Sozialisierte Fußball-Tabellen aus ganz Europa. Fragt man ihn etwa, wer im Jahr 1954 Meister in Albanien wurde, antwortet er nach nur fünf Minuten: „Partizani Tirana.“

Mit dem 26er heim?

Warum ihn die Geschichte des Wiener Amateurfußballs heute fasziniert, erklärt der Akademiker so: „Es ist wie in der allgemeinen Geschichtsschreibung. Die Geschichte der Oberen ist längst erzählt. Wir arbeiten die Geschichte von unten auf. Und da zeigt sich, dass der Fußball in Wien lange die Massen bewegt hat, sowohl die Aktiven als auch die Zuschauer. Der Stellenwert des Wiener Fußballs ist so vielfältig, dass er sich unseren Aufwand verdient hat.“ Die soziale Integrationskraft des Sports werde in Wien weiterhin unterschätzt, weiß Biwald. Faktum ist allerdings auch, dass die Zahl der einst stolzen 1.000 Vereine bald auf unter 100 fallen wird.

Auf die Frage, ob denn der Wiener Fußball-Verband die Aktivitäten der absolut ehrenamtlich tätigen Fußballforscher in irgendeiner Form honoriert, antwortet Sir Peter Biwald genial Wienerisch: „Er hat uns motiviert, alles alleine zu machen.“

Die Rasenspieler laufen heute gegen einen Tabellennachbarn in ein Debakel. Was den Ultras weh tut, was sie aber zu keinem Platzsturm animiert. Wer will noch eine Mandarine? Und wer fährt mit mir mit dem 26er heim?