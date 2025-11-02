Schobesberger-Show stoppt Siegesserie von SV Donau

Von Fabio Tartarotti Am Halloween-Abend wurde Philipp Schobesberger zum Schreckgespenst der SV Donau. Getragen von seiner dominanten Leistung gewann der FCM Traiskirchen das Topspiel der 14. Runde deutlich mit 4:2 gegen die Gäste aus Kaisermühlen. Eindrucksvoll stellte der 31-Jährige gegen einen starken Gegner, der zuletzt vier Spiele in Serie gewann, seine überragende Qualität unter Beweis.

Den präzise platzierten Treffer zum 1:0, sowie zwei Traumflanken-Assists steuerte Schobesberger bei, ehe er nach 60 Minuten Spielzeit seinen Dienst frühzeitig quittieren durfte. „Das war ein wichtiger Sieg für den Kopf. Wir haben gezeigt, dass wir Mannschaft in der Liga dominieren können.“, bilanzierte Schobesberger nach der Partie. Emotionen verspüre er beim Fußballspielen jedoch keine: „Das hebe ich mir für die Familie und fürs Golfen auf.“ Die überragende Leistung des Ex-Rapidlers warf die Frage auf, ob Schobesberger stärkere Konkurrenz braucht.