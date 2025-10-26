SC Parndorf mit wichtigen Heimsieg gegen Donaufeld

In einer umkämpften Partie starteten die Parndorfer besser in die Partie und konnten nach 25 Minuten durch Tore von Stephan Schimandl und Dominik Schmidt auf 2:0 stellen, ehe die Donaufelder Gäste verkürzten. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Chancen, es konnte aber kein Team nachlegen.

In der 65. Minute kam es zu einer aufsehenerregenden Szene, als der ausgewechselte David Dornhackl mehr als unzufrieden mit seiner Auswechslung war. Er hämmerte mit der Faust gegen die Werbebande und rannte schreiend in die Kabine, ohne mit Trainer Paul Hafner und seinen Kollegen abzuklatschen. Hafner nahm die Situation aber locker: „Ich kann seine Emotionen verstehen, aber das wird sich wieder legen.“