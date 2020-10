Sparkurs in Corona-Zeiten: Nur England prasst weiter

Bei Barcelona wurde man sich just in der Corona-Krise bewusst, dass man den Umbau der Mannschaft verschlafen hatte. So verließen mit Vidal, Luis Suárez und Rakitic drei Routiniers den Verein. Zuletzt scheiterte die Verpflichtung von Memphis Depay, obwohl Lyon für den Niederländer nur rund 23 Millionen Euro Ablöse wollte. Auch die geplante Verpflichtung von Manchester Citys Innenverteidiger Eric Garcia scheiterte am Geld. Barcelona hatte zuvor schon Pjanic (von Juventus Turin für 60 Millionen), Trincão (von Braga für 31,5 Millionen) und Dest (von Ajax für 21 Millionen) verpflichtet. Sie sollen dafür sorgen, dass wieder mehr Trikots verkauft werden. Denn die Rückgänge bei den Leiberln waren nach den fehlenden Ticketeinnahmen die größten Minusposten beim Verlust von 97 Millionen Euro gegenüber der Vorsaison.